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Амалия Мордвинова оставила кино ради детей — и вернулась на съемки, когда они выросли

Амалия Мордвинова оставила кино ради детей — и вернулась на съемки, когда они выросли

Амалия Мордвинова снова снимается в России. Одну из самых ярких звезд российского кино 2000-х — после долгой паузы — можно увидеть в новом сериале «Подслушано в Выборге» режиссера Петра Тодоровского.

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