Прошло почти сто лет, а он по-прежнему вызывает восторг у своих современников и по-прежнему выглядит актуально в интерьерах современного дома

Стиль ар-деко возник и стал популярным в Западной Европе и Америке в 1930-х и 1940-х годах. Почти век спустя он по-прежнему популярен среди дизайнеров и архитекторов, продолжает радовать своих современников и по-прежнему актуально смотрится в современных интерьерах домов.
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