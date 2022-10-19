Прошло почти сто лет, а он по-прежнему вызывает восторг у своих современников и по-прежнему выглядит актуально в интерьерах современного дома

Стиль ар-деко возник и стал популярным в Западной Европе и Америке в 1930-х и 1940-х годах. Почти век спустя он по-прежнему популярен среди дизайнеров и архитекторов, продолжает радовать своих современников и по-прежнему актуально смотрится в современных интерьерах домов.