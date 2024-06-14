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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 официально отменен. Конор получил травму

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. По словам Уайта, причиной отмены стала травма ирландца. Бой должен был возглавить турнир UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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