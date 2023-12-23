В ночь с 30 по 30 декабря 2023 года телеканал «Рен-ТВ» покажет «Новый Неголубой огонек, сообщает IM. В праздничной программе — выступления российских групп «ЧайФ», «Ночные Снайперы», «Любэ», «Пикник», «Воскресение», «Кипелов», «Рондо», «Ария», «Ю-Питер», Александр Ф.
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