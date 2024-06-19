Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы. 39-летний нападающий сборной Португалии вышел на поле в стартовом составе португальской сборной на матч первого тура Евро-2024 против Чехии.
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