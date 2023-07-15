Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале «Уимблдона», Менди признан невиновным в изнасиловании, зарплата Кузяева в «Гавре», лишний вес Марио Фернандеса и другие новости

интересно в ФХР работают реальные идиоты которые не видят разницы между хоккеем на траве и хоккеем с шайбой? там общего только то что играют клюшками, и слово хоккей в названии игры.

КузнецовВВ

14 этап Большой петли финишировал в Порт-дю-Солей. Победителем этапа стал испанец Карлос Родригес Кано опередивший двух лидеров общего зачета гонки на 5 секунд, Вторым финишировал Тадей Погачар, третьим Йонас Вингегорд. четвертым с отставанием в 10 секунд на финиш пришел Адам Йейтс, все остальные гонщики проиграли либо много, либо очень много. Победа на этапе позволила Родригесу Кано подняться на 3 место общего зачета оттеснив Джея Хиндли на четвертое. Кано отстает от лидера гонки Йонаса Вингегорда на 4 минуты 33 секунды. На втором месте в общем зачете Тадей Погачар который проигрывает лидеру 10 секунд