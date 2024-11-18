Figaro удалила данные о разрешении Франции и Британии наносить удары по России

Теперь же там есть лишь утверждения о решении Байдена Французская газета Figaro удалила из своей статьи информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории РФ их дальнобойными ракетами.
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