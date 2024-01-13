Авторы Escape from Tarkov забанили ещё более 11.000 читеров Разработчики компании Battlesta...

Авторы Escape from Tarkov забанили ещё более 11.000 читеровРазработчики компании Battlestate Games, ответственные за игру Escape From Tarkov, сообщили о проведении новой операции по устранению недобросовестных игроков и нарушителей внутриигрового порядка.
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