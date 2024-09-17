Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить заявление Минпромторга РФ и приостановил корпоративные права финской верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy на Невский судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ).
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