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Кубок Билли Джин Кинг. Казахстан встретится с Испанией, Бельгия сыграет со Словакией

Казахстан сыграет с Испанией во второй день финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

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