Русская Семёрка

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Сергей Тихонов: тайна гибели звезды фильма Гайдая «Деловые люди»

Комедия «Деловые люди», основанная на произведениях О.Генри, вышла на советские экраны в 1962 году. Среди других гениальных актеров, снимавшихся в фильме, особенно выделялся один – мальчик, сыгравший роль Джонни Дорсета, «вождя краснокожих».

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