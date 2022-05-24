Сергей Тихонов: тайна гибели звезды фильма Гайдая «Деловые люди»

Комедия «Деловые люди», основанная на произведениях О.Генри, вышла на советские экраны в 1962 году. Среди других гениальных актеров, снимавшихся в фильме, особенно выделялся один – мальчик, сыгравший роль Джонни Дорсета, «вождя краснокожих».