Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 июля 2024 года: Кто сменит западный спецназ в незалежной, когда Украина почувствует коллапс власти и что сгорело в Миргороде

REUTERS Сегодня 3,7K прочитали Этот «Нептун» уже не всплывет Группировка войск «Север» нивелировала до 130 боевиков, две бронемашины, в том числе БТР Stryker, САУ М109 Paladin и САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.