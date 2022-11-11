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Прешес Ачиува выбыл на неопределенный срок из-за частичного разрыва связок голеностопного сустава

Тяжелый форвард «Торонто» Прешес Ачиува выбыл из строя на неопределенный срок из-за частичного разрыва связок правого голеностопного сустава.

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