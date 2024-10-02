Полпред Жога намекнул Путину на своего преемника в ДНР. Видео

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обозначил, что его сменщиком на посту спикера Народного совета ДНР может стать кто-то из числа участников спецоперации РФ на Украине, сражающихся за Донбасс с середины 2010-х.
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