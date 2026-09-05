БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Блицкриг» и иранский облом: Трамп отметил шесть месяцев непрерывного позора

«Блицкриг» и иранский облом: Трамп отметил шесть месяцев непрерывного позора

Спецоперация США «Экономическая удавка» провалилась так же, как и вооруженная агрессия против Ирана Константин Ольшанский Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press По истечении полугода с момента начала «молниеносной войны в Заливе», на которую отводилось максимум пара недель, администрация Дональда Трампа наконец-то поняла, что свалить Иран военными способами не удастся.

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