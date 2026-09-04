Трамп решительно разгромил Чжао и вышел в полуфинал British Open 2026

Джадд Трамп нанес поражение Чжао Синьтуну, а Джек Джонс обыграл Аарона Хилла в четвертьфинале турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп потерял лидерство в мировом рейтинге, но быстро напомнил о себе, нокаутировав нового фаворита Чжао Синьтуна со счетом 5-1 и пробившись в полуфинал British Open 2026.