Герой в борьбе со старением.

С давних времен женщины используют все возможные методы сохранения молодости и красоты. Хочется поделиться одним не мало важным способом, витамин С (аскорбиновая кислота), почему так важно не только принимать его внутрь но и наносить наружно? Аскорбиновая кислота сильнейший природный антиоксидант.
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