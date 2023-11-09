Осужденный на 17 лет убийца кемеровской студентки получил помилование за участие в СВО

Мать погибшей студентки в шоке от того, что убийца ее дочери помилован и проходит службу в ВС РФ. Журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Осторожно, новости!» сообщила о помиловании для Владислава Канюса, приговоренного к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство студентки из Кемерово Веры Пехтелевой в 2020 году.