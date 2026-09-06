Аккумуляторному гиганту понадобилось еще больше меди: CATL расширяет производство ключевого материала

CATL создаст новые мощности на 400 тысяч тонн медной фольги для аккумуляторов Китайский аккумуляторный гигант CATL заключил три стратегических соглашения, которые должны обеспечить компанию одним из ключевых материалов для литий-ионных батарей — медной фольгой.