Более семи миллионов интернет-пользователей присоединились к минуте молчания 9 мая

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более семи миллионов пользователей VK и «Одноклассников» получили возможность присоединиться к виртуальной минуте молчания, чтобы почтить память российских героев.
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