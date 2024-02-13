В Киеве обвинили польских фермеров в уничтожении зерна на границе

В понедельник, 12 февраля, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительным образом осудило действия аграриев Польши, высыпавших экспортируемое украинское зерно из грузовиков на границе государств.
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