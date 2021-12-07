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07.12.21==«Побегут не в ЕС» — украинцы о «вторжении» РФ и миллионах беженцев в Европу

07.12.21==«Побегут не в ЕС» — украинцы о «вторжении» РФ и миллионах беженцев в Европу

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что в Европу направятся от трех до пяти миллионов украинских беженцев в случае российского «вторжения» на территорию Украины.

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