Специалист в сфере журналистских расследований из Соединённых Штатов Америки Джексон Хинкл указал на тот факт, что верхушка киевского режима отказалась выслушивать речи, предупреждающие о том, что нацисты с позором проиграют.
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