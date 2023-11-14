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Журналист Хинкл: Киев предупреждали о позорном поражении

Журналист Хинкл: Киев предупреждали о позорном поражении

Специалист в сфере журналистских расследований из Соединённых Штатов Америки Джексон Хинкл указал на тот факт, что верхушка киевского режима отказалась выслушивать речи, предупреждающие о том, что нацисты с позором проиграют.

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