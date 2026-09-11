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Трамп объяснил отказ от эскалации с Ираном в контексте промежуточных выборов в США

Трамп объяснил отказ от эскалации с Ираном в контексте промежуточных выборов в США

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News высказал предположение, что его решение не усиливать напряжённость с Ираном связано с предстоящими промежуточными выборами в конгресс.

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