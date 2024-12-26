В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, на территории региона ожидается переход на положительные температуры до +2°C, местами изморозь, туман, метель, небольшой дождь со снегом, мокрый снег, переходящий в дождь, гололёдные явления, а также налипание мокрого снега.