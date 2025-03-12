❗️ 51 место занял наш регион по уровню безработицы Данные за 4 квартал 2024 года привело «РИА Новости».
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❗️ 51 место занял наш регион по уровню безработицы Данные за 4 квартал 2024 года привело «РИА Новости».