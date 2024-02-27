Одетую в куртку Бьянку Цензори заметили на прогулке с Норт Уэст в Париже

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори заметили в Париже на прогулке со старшей дочерью рэпера Норт Уэст. Вопреки традиции, на прогулку с 10-летней падчерицей Бьянка вышла не в колготках и откровенном образе: Бьянка была одета в короткое платье, поверх которого надела объёмную чёрную куртку, образ дополнили чёрные лодочки.
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