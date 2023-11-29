Захарова: Киев сам признался в марионеточном характере режима Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала во время брифинга заявление бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что Киев отказался от перемирия с РФ весной 2022 года.
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