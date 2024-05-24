Суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генпрокуратуры

Городской суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий «Лазуревый берег», который занимает 16 га в престижной зоне на набережной курорта, следует из информации, опубликованной в базе ФССП, передает РБК.
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