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Суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генпрокуратуры

Суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генпрокуратуры

Городской суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий «Лазуревый берег», который занимает 16 га в престижной зоне на набережной курорта, следует из информации, опубликованной в базе ФССП, передает РБК.

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