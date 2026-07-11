Священник рассказал, как правильно молиться о замужестве

Прежде чем просить о создании семьи, важно привести в порядок духовную жизнь Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов, в беседе с РИА Новости, обсудил значение веры в семейной жизни.