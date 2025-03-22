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Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

Житель поселка Чусовской в Пермском крае избил собачницу в продуктовом магазине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Это шутка? Чусовской — опустевший посёлок в составе Чердынского городского округа. Откуда там собачница, злодей и магазин? Видимо, речь о Чусовско́й в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области России. Там население 111 человек. Все друг друга знают. Но фраза про &quot;облил пивом&quot; (прямо в магазине) о многом говорит. Перелом позвоночника - это &quot;средняя тяжесть&quot;? А что нужно, чтбы была не средняя - голову отрезать?
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