Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

Вадим Кузнецов

Это шутка? Чусовской — опустевший посёлок в составе Чердынского городского округа. Откуда там собачница, злодей и магазин? Видимо, речь о Чусовско́й в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области России. Там население 111 человек. Все друг друга знают. Но фраза про "облил пивом" (прямо в магазине) о многом говорит. Перелом позвоночника - это "средняя тяжесть"? А что нужно, чтбы была не средняя - голову отрезать?