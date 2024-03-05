В Липецкой области осужденный за педофилию общался со школьницами из колонии

Осужденный совращал детей, находясь в Липецкой колонии. Об этом сообщает Telegram-канал "Сапа". 35-летний педофил попал в места лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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