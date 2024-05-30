⚡️После подрыва поезда в Крыму по нему собирались нанести ракетный удар Об этом ФСБ сообщил один из задержанных диверсантов.
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⚡️После подрыва поезда в Крыму по нему собирались нанести ракетный удар Об этом ФСБ сообщил один из задержанных диверсантов.