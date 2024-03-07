Сопредседатель Союза пациентов Власов призвал сделать для врачей неснижаемые оклады

Для решения кадровой проблемы в сфере медицины необходимо пересмотреть оплату труда врачей и социальные гарантии, считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
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