В России высказались об «отверточной сборке» немецких ракет Taurus на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации высказался об «отверточной сборке» немецких дальнобойных ракет Taurus на Украине.
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