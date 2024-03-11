В Самаре за взятку судят внука главы района

Материалы уголовного дела находятся в производстве Советского районного суда.На скамье подсудимых оказался Александр Батейщиков, который является студентом юридического факультета Самарской экономической академии.
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