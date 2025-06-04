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В Японском море произошел пожар на судне с российскими моряками

В Японском море произошел пожар на судне с российскими моряками

Пожар произошел на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока. Об этом ТАСС сообщил глава Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

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