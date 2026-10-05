Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Любовники для императрицы»: как Екатерина II выбирала фаворитов

Екатерина II вошла в историю как одна из самых успешных правительниц России. Но за фасадом «золотого века» дворянства, за указами о губернской реформе и присоединением Крыма стояла не только холодная политическая логика, но и живые человеческие страсти.

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