«Любовники для императрицы»: как Екатерина II выбирала фаворитов

Екатерина II вошла в историю как одна из самых успешных правительниц России. Но за фасадом «золотого века» дворянства, за указами о губернской реформе и присоединением Крыма стояла не только холодная политическая логика, но и живые человеческие страсти.
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