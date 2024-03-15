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Закон, порядок, государство

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Правительство утвердило обновлённое стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 года

Распоряжение от 12 марта 2024 года №581-р.

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