Дизен: отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.
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