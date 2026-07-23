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Газета.ру

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Дизен: отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине

Дизен: отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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