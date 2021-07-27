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Биолог не исключила риска мутаций дельта-штамма коронавируса

Биолог не исключила риска мутаций дельта-штамма коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что о появлении более заразных мутаций на основе дельта-штамма коронавируса можно будет говорить примерно через полгода .

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