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Владимир Прохватилов. Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда

Владимир Прохватилов. Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда

Пропагандистский блеф об экономическом процветании Америки лопнулФедеральное бюро статистики США (Bureau of Labor Statistics – BLS) на днях провело грандиозную ревизию своих же фальсифицированных данных о рынке труда и выяснило, что к марту 2024 года было создано на 820 тысяч рабочих мест меньше, чем было заявлено раньше тем же самым BLS.

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