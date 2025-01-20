Киев в темноте: российские ракеты наносят удар по энергетической инфраструктуре Ирэн ОрлонскаяРоссийские ракетные удары по Киеву стали причиной серьезных перебоев в электро- и водоснабжении города, что вызвало панику среди жителей.
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