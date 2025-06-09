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Царьград

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Житель Магнитогорска осуждён на 8 лет за убийство дочери и попытку сокрытия

Житель Магнитогорска осуждён на 8 лет за убийство дочери и попытку сокрытия

В Магнитогорске суд приговорил 65-летнего мужчину к 8 годам колонии строгого режима за убийство своей дочери, тело которой он сбросил в реку.

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