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Царьград

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Брошенный своими медик 46-й бригады ВСУ рассказал, как его спасли русские военные

Брошенный своими медик 46-й бригады ВСУ рассказал, как его спасли русские военные

История украинского медика, которого бросили свои, а выходили бойцы ВС России.Пленный украинский медик Леонид Богдан, служивший в 46-й бригаде ВСУ, рассказал, как российские солдаты спасли ему жизнь после того, как свои бросили его раненого в Днепропетровской области.

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