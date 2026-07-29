Брошенный своими медик 46-й бригады ВСУ рассказал, как его спасли русские военные

История украинского медика, которого бросили свои, а выходили бойцы ВС России.Пленный украинский медик Леонид Богдан, служивший в 46-й бригаде ВСУ, рассказал, как российские солдаты спасли ему жизнь после того, как свои бросили его раненого в Днепропетровской области.