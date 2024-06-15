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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Топич получил приглашение в «зеленую комнату» драфта-2024

Первыми приглашенными в «зеленую комнату» на драфте-2024 стали Заккари Рисаше, Алекс Сарр, Донован Клинган, Рид Шеппард, Матас Бузелис, Стефон Касл, Долтон Кнехт, Тиджане Салаун, Рон Холланд, Коди Уильямс, Девин Картер и Джа’Кобе Уолтер.

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