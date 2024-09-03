Умерла пострадавшая после атаки БПЛА в Саратове

Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, после операции она находилась в реанимации.<strong>Женщина, которая была госпитализирована после атаки беспилотников на Саратовскую область 26 августа, умерла в больнице.
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