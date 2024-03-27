Дополнения в закон о предоставлении соцвыплаты детям-сиротам приняли в Иркутской области

Законодательное Собрание Иркутской области приняло во втором и окончательном чтении законопроект, внесенный губернатором Игорем Кобзевым, о предоставлении социальной выплаты лицам из числа детей-сирот для приобретения жилых помещений.
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