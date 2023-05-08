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РИА Новости: российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе

РИА Новости: российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе

Российские военнослужащие, оборудуя позиции на Кременском направлении в Донбассе, нашли останки советского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну, рассказал РИА Новости боец 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным "Красавчик".

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