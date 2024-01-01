С 1 января в России произошли изменения в выплатах населению

С 1 января в России произошел ряд финансовых изменений: – минимальный размер оплаты труда повышается на 18,5% до 19,2 тыс рублей; – выплаты неработающим пенсионерам увеличиваются на +7,5% (средний размер пенсии по старости у неработающих составит 23 тыс 405 рублей); – до 300 тысяч рублей увеличивается сумма компенсации взамен земельного участка для многодетных семей (речь о семьях, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет); – размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, вырос до 11 тысяч рублей (среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, пособие выплачивается до достижения ребенком возраста 1 года); – региональная ежемесячная выплата Героям России, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы составит 30 тысяч рублей; – работающие родители и опекуны детей-инвалидов сохранят ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 10 тысяч рублей, если они трудятся на «удаленке» или неполный рабочий день (ранее пособие получали только неработающие); – российские работодатели начнут удерживать налог на доход физических лиц из заработной платы сотрудников, исполняющих обязанности в удаленном формате и проживающих заграницей (это касается как трудовых договоров, так и договоров гражданско-правового характера).